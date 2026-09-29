Locais de votação no DF receberão reforço na energia elétrica durante pleito

A Neonergia também terá um canal de comunicação direto com o Tribunal para reportar possíveis ocorrências. O objetivo é agilizar os atendimentos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os 614 locais de votação do Distrito Federal terão o fornecimento de energia elétrica reforçado durante as eleições de 2026. A medida é resultado de um acordo, assinado na segunda-feira (28/9) entre Neoenergia Brasília e o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). Os órgãos atuarão de forma integrada para garantir a continuidade do serviço durante o pleito.

O acordo prevê inspeções preventivas na rede, poda de vegetação e a suspensão de desligamentos programados nos dias que antecedem e durante a votação. A Neoenergia também informou que os responsáveis pelos locais de votação terão acesso a uma cartilha com orientações, além da manutenção de um canal direto entre a companhia e o TRE-DF para facilitar os atendimentos em caso de ocorrências eventuais.

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Para o dia de votação, a empresa preparou um esquema especial envolvendo reforço das equipes de campo, monitoramento em tempo real e atenção especial às instalações estratégicas.

No primeiro turno, e em um possível segundo, os técnicos em campo serão ampliados em mais de 35% e a equipe do Centro de Operações Integradas (COI) terá reforço de 30%. A distribuição das equipes será feita de acordo com o número de eleitores por local, tempo de deslocamento e a criticidade dos circuitos.