Policial civil sofre tentativa de assalto e reage com tiros

Por José Ghesti*

Nesta quarta-feira (30/9), dois homens tentaram assaltar um policial civil, em Taguatinga, que reagiu a tiros contra os assaltantes. Um dos autores foi atingido pelos tiros, o outro suspeito, que também pode ter sido acertado pelas balas, se evadiu para uma mata próxima.

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O suspeito ferido foi encaminhado ao HRT, em estado grave, mas não corre risco de morte. Ele foi atingido por dois tiros, um na região do tórax e outro no braço.

Seu companheiro conseguiu escapar para a região de mata, próxima ao local da tentativa de assalto. Existe a suspeita de que ele também foi atingido pelos tiros do policial. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão em busca do suspeito, com viaturas fazendo um cerco e helicóptero para auxiliar nas buscas.

A ocorrência continua em andamento.

Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti