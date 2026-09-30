Votos de indecisos podem favorecer Celina, diz CEO do Instituto Opinião

30/09/2026. Cidades. CB.Poder. Alexandre Garcia*, CEO da OPINIÃO Inteligência Política, e *Carlos André Machado*, diretor de negócios da OPINIÃO, são os entrevistados do CB.Poder .Na bancada:Denise Rothenburg e @Ana Maria Campos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os números da quinta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política mostram que a probabilidade de a governadora Celina Leão (PP) ser eleita no primeiro turno é alta. Nesta quarta-feira (30/9), em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, Alexandre Garcia, CEO do instituto responsável pelo levantamento, e Carlos André Machado, diretor de negócios, avaliaram que a distribuição dos votos de eleitores indecisos também deve favorecer a candidata.

Esta é a primeira sondagem do instituto depois da saída de José Roberto Arruda (PSD) da corrida eleitoral. Nela, Celina aparece com 53,1% dos votos válidos, e Leandro Grass (PT) com 27,4%. Apesar dos números positivos para a governadora, Garcia ponderou que, pela análise de eleições anteriores, Grass pode apresentar crescimento na reta final.

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Celina também cresceu na sondagem espontânea, aquela em que o entrevistado aponta o nome de sua preferência sem que lhe seja apresentado um cartão com o nome dos candidatos. Segundo Machado, esse aumento reforça o cenário favorável à governadora. “Ela disparou. Isso mostra que ela está consolidada nos votos espontâneos”, observou.

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Foi feita uma análise dos indecisos para ver se esses eleitores tinham algum viés em função de quem escolherão para presidente e para o Senado. De acordo com Garcia, Celina é a mais provável de receber pelo menos um terço desses votos. “A distribuição aumenta ainda mais a probabilidade de ela levar no primeiro turno”, afirmou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates