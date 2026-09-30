InícioCidades DF
Justiça

Famílias afetadas por desocupação no Noroeste têm prorrogação em benefício

A Defensoria Pública do Distrito Federal articulou a prorrogação do auxílio para as famílias afetadas na desocupação no Noroeste, que ocorreu nos anos de 2022 e 2023

Famílias afetadas têm prorrogação em auxílio - (crédito: Divulgação)
Famílias afetadas têm prorrogação em auxílio - (crédito: Divulgação)

Por José Ghesti* 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As famílias afetadas pela desocupação da antiga Ocupação do Noroeste tiveram prorrogado o Benefício Excepcional, auxílio financeiro que ajuda famílias que perderam a moradia repentinamente. A medida beneficia cerca de 140 pessoas que estavam com o pagamento do auxílio suspenso e enfrentavam risco de despejo ou de situação de rua.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) informou que atuou diretamente nesse caso com os órgãos públicos do DF, após a interrupção das parcelas do benefício e sem atendimento habitacional definitivo. Em reuniões e negociações, a instituição cobrou a regularização do cadastro das famílias na política de habitação do Governo do Distrito Federal (GDF).

Leia mais:  Nota Legal: depósitos de premiados começaram a ser transferidos

Com o resultado da negociação, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) emitiu uma declaração oficial, confirmando que as famílias estão inseridas e habilitadas no programa habitacional de interesse social do DF. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) precisava dessa validação para dar andamento à prorrogação do benefício às pessoas afetadas. 

As famílias haviam sido desocupadas da Ocupação do Noroeste nos anos de 2022 e 2023, com operações de desocupação nas áreas da Epia e Arie. Em agosto deste ano, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) havia determinado que os órgãos GDF apresentassem informações sobre as medidas adotadas a essas famílias. 

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/09/2026 16:33
x