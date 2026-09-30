Famílias afetadas por desocupação no Noroeste têm prorrogação em benefício

Por José Ghesti*

As famílias afetadas pela desocupação da antiga Ocupação do Noroeste tiveram prorrogado o Benefício Excepcional, auxílio financeiro que ajuda famílias que perderam a moradia repentinamente. A medida beneficia cerca de 140 pessoas que estavam com o pagamento do auxílio suspenso e enfrentavam risco de despejo ou de situação de rua.

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A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) informou que atuou diretamente nesse caso com os órgãos públicos do DF, após a interrupção das parcelas do benefício e sem atendimento habitacional definitivo. Em reuniões e negociações, a instituição cobrou a regularização do cadastro das famílias na política de habitação do Governo do Distrito Federal (GDF).

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Com o resultado da negociação, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) emitiu uma declaração oficial, confirmando que as famílias estão inseridas e habilitadas no programa habitacional de interesse social do DF. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) precisava dessa validação para dar andamento à prorrogação do benefício às pessoas afetadas.

As famílias haviam sido desocupadas da Ocupação do Noroeste nos anos de 2022 e 2023, com operações de desocupação nas áreas da Epia e Arie. Em agosto deste ano, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) havia determinado que os órgãos GDF apresentassem informações sobre as medidas adotadas a essas famílias.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

