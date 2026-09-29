PM da reserva morre carbonizado após veículo pegar fogo em acidente

Policial militar morre carbonizado em acidente em Santo Antônio do Descoberto - (crédito: Material cedido ao Correio)

O 2º sargento da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Zalzir Alberto de Matos morreu carbonizado após um incêndio envolvendo o veículo que dirigia. O caso ocorreu na noite dessa segunda-feira (28/9), no Parque Estrela Dalva 11, em Santo Antônio do Descoberto (GO).

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado por volta das 19h, após um solicitante informar que havia um veículo em chamas. Durante o deslocamento, a equipe identificou uma fumaça preta nas proximidades da ocorrência. Segundo a corporação, os socorristas tiveram dificuldades de acesso ao local.

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Após utilizarem uma rota alternativa, os bombeiros encontraram o veículo em chamas e a vítima carbonizada no interior do veículo. O fogo também atingia a vegetação próxima. As equipes montaram linhas de combate e atuaram para controlar os focos. Após o incêndio ser debelado, os bombeiros realizaram o rescaldo para evitar uma possível reignição.

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A PMDF lamentou a morte do policial militar da reserva. "É com pesar que comunicamos o falecimento do 2° Sargento da reserva remunerada Zalzir Alberto de Matos. Neste momento, a PMDF manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações", informou.