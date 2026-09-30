Metrô-DF amplia horário de funcionamento no domingo de eleição

A ampliação do horário também será adotada em 25 de outubro, caso haja segundo turno das eleições - (crédito: Fotos: Minervino Junior/CB/D.A. Press)

Os eleitores do Distrito Federal contarão com horário ampliado no Metrô-DF neste domingo (4/10), dia do primeiro turno das Eleições 2026. A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal informou que todas as estações da rede abrirão às 6h, uma hora antes do horário normalmente praticado aos domingos, e permanecerão em funcionamento até as 21h30.

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A medida pretende facilitar o deslocamento dos eleitores aos locais de votação e garantir maior oferta de transporte público ao longo do dia. Segundo o Metrô-DF, a ampliação do horário também será adotada em 25 de outubro, caso haja segundo turno das eleições.

Além da abertura antecipada das estações, a companhia informou que a operação contará com uma oferta de trens compatível com a escala utilizada em dias úteis. A estratégia busca atender ao aumento esperado na demanda de passageiros durante o período eleitoral e assegurar mais agilidade nos deslocamentos pela capital.