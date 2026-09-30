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PMDF recebe 242 novas viaturas para reforço na segurança

São 224 veículos do modelo Corolla Cross e 18 caminhonetes L200 Triton. Um evento institucional no Eixão Sul marca a entrega dos carros

Os veículos vão reforçar o patrulhamento em diversas regiões administrativas do DF - (crédito: Material cedido ao Correio)
Os veículos vão reforçar o patrulhamento em diversas regiões administrativas do DF - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Militar (PMDF) realiza, nesta quarta-feira (30/9), a entrega oficial de 242 novas viaturas para reforçar o patrulhamento em diversas regiões administrativas do DF. A solenidade marca a modernização da frota da corporação, que recebe 224 veículos do modelo Corolla Cross e 18 caminhonetes L200 Triton. Veja:

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Para a realização do evento institucional, marcado para as 16h30, o trânsito no Eixo Rodoviário Sul passou por alterações temporárias. Desde as 14h, a faixa presidencial do Eixão Sul — no trecho entre as quadras 206 e 211 — ficou isolada para a organização dos veículos em fila única e para a recepção de autoridades e imprensa.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 30/09/2026 17:20
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