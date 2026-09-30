Preso por matar jovem a pauladas e perfurar pescoço com chave de fenda

A 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) cumpriu mandado de prisão preventiva contra o homem acusado de matar um jovem de 26 anos em uma casa no Condomínio Del Lago II, no Itapoã. Alexandre de Souza Heinen Santos foi morto com um golpe de pedaço de bambu. Depois, teve o pescoço cortado com uma chave de fenda.

A prisão foi feita nessa terça-feira (29/9), cerca de 48 horas depois do crime, ocorrido no fim da tarde de domingo (27/9). Segundo a PCDF, o trabalho de captura reuniu a coleta de depoimentos de testemunhas, análise de câmeras de segurança e resultados periciais.

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Na delegacia, o autor confessou o crime e afirmou que a motivação foi por uma discussão banal. Alegou que aplicou um golpe com um pedaço de bambu na cabeça da vítima. Na sequência, usou uma chave de fenda para perfurar o pescoço. Encerrou as agressões usando um pedaço de pano para comprimir o pescoço do jovem.

As investigações seguem para o esclarecimento das circunstâncias do crime.