Max Maciel mantém liderança na disputa para distrital, mostra Correio/Opinião

Na disputa para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a quinta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, divulgada hoje, traz um cenário similar ao último levantamento, divulgado há uma semana, em que atuais parlamentares figuram na liderança para a próxima legislatura. O deputado distrital Max Maciel (PSol) segue liderando as intenções de voto para o cargo de deputado distrital, desta vez com 3,02%. A deputada distrital Jaqueline Silva (MDB) aparece em segundo lugar no levantamento, com 2,37%.
O distrital Rogério Morro da Cruz (PSD) aparece em terceiro lugar, com 2,20%. Na sequência, aparece outro candidato à reeleição para a CLDF, Joaquim Roriz Neto (PL), com 1,96%. O quinto lugar na pesquisa ficou com mais um deputado distrital, Eduardo Pedrosa (União), que aparece com 1,88%.
Além do levantamento dos nomes mais citados, a pesquisa também mapeou o peso de cada partido ou federação na intenção espontânea para a CLDF e quantas das 24 vagas cada um levaria pela regra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A federação PSol/Rede teria duas vagas, somando 8,7% das citações, assim como a federação PT/PC do B/PV, que somou 7,9%. O PSD, o Podemos e o PSB teriam uma vaga cada, com 7,1%, 5,4% e 3,8% respectivamente.
A pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política ouviu 1.225 pessoas com 16 anos ou mais em 31 diferentes regiões administrativas. O levantamento foi feito pessoalmente entre os dias 26 e 28 de setembro de 2026, com margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número DF-00922/2026.
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postado em 30/09/2026 00:01