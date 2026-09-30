Max Maciel mantém liderança na disputa para distrital, mostra Correio/Opinião

Na disputa para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a quinta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, divulgada hoje, traz um cenário similar ao último levantamento, divulgado há uma semana, em que atuais parlamentares figuram na liderança para a próxima legislatura. O deputado distrital Max Maciel (PSol) segue liderando as intenções de voto para o cargo de deputado distrital, desta vez com 3,02%. A deputada distrital Jaqueline Silva (MDB) aparece em segundo lugar no levantamento, com 2,37%.

O distrital Rogério Morro da Cruz (PSD) aparece em terceiro lugar, com 2,20%. Na sequência, aparece outro candidato à reeleição para a CLDF, Joaquim Roriz Neto (PL), com 1,96%. O quinto lugar na pesquisa ficou com mais um deputado distrital, Eduardo Pedrosa (União), que aparece com 1,88%.

Leia também: Leila e Bia travam disputa acirrada pela 2ª vaga no Senado pelo DF O veterano Chico Vigilante (PT) veio em sexto, com 1,47% das intenções de voto. Em seguida, quem aparece é o ex-deputado distrital e ex-deputado federal Rôney Nemer (PP), com 1,39%. O atual líder do governo na CLDF, deputado Pepa (PP) aparece empatado com Rôney, com 1,39%. O deputado distrital Martins Machado (Republicanos) é o nono da lista, com 1,22% das intenções. O distrital Robério Negreiros (Podemos) e o novato André Kubitschek (PL) aparecem empatados com Martins, também com 1,22%. O veterano Chico Vigilante (PT) veio em sexto, com 1,47% das intenções de voto. Em seguida, quem aparece é o ex-deputado distrital e ex-deputado federal Rôney Nemer (PP), com 1,39%. O atual líder do governo na CLDF, deputado Pepa (PP) aparece empatado com Rôney, com 1,39%. O deputado distrital Martins Machado (Republicanos) é o nono da lista, com 1,22% das intenções. O distrital Robério Negreiros (Podemos) e o novato André Kubitschek (PL) aparecem empatados com Martins, também com 1,22%.

Pesquisa DEPUTADOS (foto: Valdo Virgo)



Além do levantamento dos nomes mais citados, a pesquisa também mapeou o peso de cada partido ou federação na intenção espontânea para a CLDF e quantas das 24 vagas cada um levaria pela regra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além do levantamento dos nomes mais citados, a pesquisa também mapeou o peso de cada partido ou federação na intenção espontânea para a CLDF e quantas das 24 vagas cada um levaria pela regra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia também: Correio/Opinião: Fábio Félix avança na pesquisa para deputado federal A federação União/PP levaria cinco vagas, com 15,8% das citações nominais. O MDB também teria cinco vagas, contabilizando 14% das citações. O PL teria quatro vagas, com 11,7%. Três vagas ficariam com o Republicanos, que teve 11%.



A federação PSol/Rede teria duas vagas, somando 8,7% das citações, assim como a federação PT/PC do B/PV, que somou 7,9%. O PSD, o Podemos e o PSB teriam uma vaga cada, com 7,1%, 5,4% e 3,8% respectivamente. A federação União/PP levaria cinco vagas, com 15,8% das citações nominais. O MDB também teria cinco vagas, contabilizando 14% das citações. O PL teria quatro vagas, com 11,7%. Três vagas ficariam com o Republicanos, que teve 11%.A federação PSol/Rede teria duas vagas, somando 8,7% das citações, assim como a federação PT/PC do B/PV, que somou 7,9%. O PSD, o Podemos e o PSB teriam uma vaga cada, com 7,1%, 5,4% e 3,8% respectivamente.

A pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política ouviu 1.225 pessoas com 16 anos ou mais em 31 diferentes regiões administrativas. O levantamento foi feito pessoalmente entre os dias 26 e 28 de setembro de 2026, com margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número DF-00922/2026.