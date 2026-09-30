InícioCidades DF
ELEIÇÕES 2026

Vídeo: câmera flagra vândalos destruindo material de campanha de candidato

Dois homens pararam em uma via pública e destruíram faixas que faziam parte do material de campanha do candidato a deputado federal Izalci Lucas (PL)

Vândalos destroem material de campanha de Izalci - (crédito: Material cedido ao Correio)
Vândalos destroem material de campanha de Izalci - (crédito: Material cedido ao Correio)

Câmeras de vigilância flagraram a ação de dois homens enquanto destruíam faixas que fazem parte do material de campanha do candidato a deputado federal Izalci Lucas (PL), no meio fio de uma via pública. As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira (30/9).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O candidato veio a público repudiar a ação dos vândalos. “Estou acompanhando, em diferentes regiões do Distrito Federal, uma série de ataques contra os materiais da minha campanha para deputado federal. Faixas e cartazes estão sendo cortados, arrancados e depredados da Estrutural a Brazlândia. Esse tipo de atitude é baixa, covarde e demonstra falta de respeito com a democracia e com o direito da população de conhecer e escolher seus candidatos. A disputa eleitoral deve ser feita no voto, no debate e na apresentação de propostas, não na destruição do material de quem está nas ruas trabalhando e dialogando com a população", afirmou o candidato. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Veja imagens das câmeras: 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 30/09/2026 18:33
x