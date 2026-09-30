Vídeo: câmera flagra vândalos destruindo material de campanha de candidato

Câmeras de vigilância flagraram a ação de dois homens enquanto destruíam faixas que fazem parte do material de campanha do candidato a deputado federal Izalci Lucas (PL), no meio fio de uma via pública. As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira (30/9).

O candidato veio a público repudiar a ação dos vândalos. “Estou acompanhando, em diferentes regiões do Distrito Federal, uma série de ataques contra os materiais da minha campanha para deputado federal. Faixas e cartazes estão sendo cortados, arrancados e depredados da Estrutural a Brazlândia. Esse tipo de atitude é baixa, covarde e demonstra falta de respeito com a democracia e com o direito da população de conhecer e escolher seus candidatos. A disputa eleitoral deve ser feita no voto, no debate e na apresentação de propostas, não na destruição do material de quem está nas ruas trabalhando e dialogando com a população", afirmou o candidato.



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Veja imagens das câmeras: