Vídeo: pai e filho são ameaçados por homem com pedaço de madeira na Asa Sul

Em imagens registradas pelas câmeras de segurança do prédio, o homem aparece com o pedaço de maneira na mão e correndo atrás das vítimas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um pai e o filho foram perseguidos por um homem em situação de rua na Asa Sul, em Brasília. O suspeito estava com um pedaço de madeira nas mãos e teria corrido atrás de moradores da região, tentando atingi-los. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para localizar o homem, mas não conseguiu encontrá-lo.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h da quinta-feira (17/9). Apesar de o caso ter acontecido naquele dia, um vídeo que mostra parte da ação foi publicado nas redes sociais somente na noite da última terça-feira (29/9).

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Segundo a PMDF, equipes de segurança foram até a região após serem acionadas e realizaram buscas pelo local, mas não localizaram o suspeito. Os policiais também deixaram números de telefone com a família para que a corporação pudesse ser acionada novamente caso o homem fosse visto na região.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, o pai aparece subindo as escadas de um prédio, enquanto a criança segue logo atrás. Ao ouvir um barulho, o homem puxa o filho para perto e se esconde do suspeito. Confira o vídeo na íntegra:

Poucos segundos depois, o homem aparece segurando o pedaço de madeira. Ele observa a entrada do prédio por alguns instantes e, em seguida, deixa o local, ainda carregando o objeto. Até o momento, segundo a corporação, o suspeito não havia sido localizado.