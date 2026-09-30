Justiça decreta prisão preventiva de homem que atacou adolescente no metrô

O homem que atacou uma adolescente de 17 anos com pedaços de vidro quebrados no vagão feminino do Metrô-DF teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. A decisão, após audiência de custódia na tarde de terça-feira (29/9), levou em consideração condenações anteriores do agressor, de 24 anos, e que medidas cautelares, como a proibição do acesso ao Metrô-DF, não neutralizam o risco de que o homem volte a cometer outra infração.

O homem, identificado como Marcos Augusto Pereira de Souza, abordou a adolescente no vagão feminino por volta de 6h20 de segunda-feira (28/9), portando uma garrafa de vidro quebrada, com intenção de roubar o telefone da vítima. No processo, usou o vidro quebrado para agredir a adolescente com golpes no rosto e no pescoço.

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Após a agressão, o homem teria saltado do trem ainda em movimento para tentar fugir, sendo localizado e capturado pelos agentes de segurança do Metrô-DF. A decisão da Justiça considerou, ainda, que a escolha da vítima adolescente, a abordagem em transporte público e os golpes no rosto e pescoço, além da tentativa de fuga, indicam “risco efetivo à ordem pública”.

O agressor já havia sido condenado anteriormente pelos crimes de resistência, lesão corporal, desacato, dano qualificado e exercício arbitrário das próprias razões. Nesses casos, foram concedidos liberdade provisória, revogação de prisão preventiva e imposição de medidas cautelares ao preso.

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Para a Justiça, o histórico de condenações e concessões anteriores não foram suficientes para impedir que o homem de 24 anos voltasse a cometer outra infração. A decisão de decretar prisão preventiva considera ainda que medidas cautelares, como recolhimento domiciliar, monitoração eletrônica ou proibição de acesso ao Metrô-DF não neutralizam o risco de que ele volte a cometer crimes.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates