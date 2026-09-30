Polícia prende 40 suspeitos de tráfico em 90 dias na Asa Norte

Por meio da 2° Delegacia de Polícia (Asa Norte), foram feitas 32 prisões em flagrante e oito pessoas tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça - (crédito: Divulgação/PCDF)

Por José Pedro*

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu 40 suspeitos de tráfico de drogas nos últimos 90 dias, na Asa Norte. O número supera o total de pessoas autuadas pelo mesmo crime durante todo o ano passado no bairro.

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Por meio da 2° Delegacia de Polícia (Asa Norte), foram feitas 32 prisões em flagrante e oito pessoas tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. As prisões ocorreram em diferentes áreas identificadas pelas investigações como pontos de atuação do tráfico.

As investigações se concentraram em antigas ocupações irregulares da Asa Norte e na chamada Rota dos Bares, especialmente nas quadras 409, 410 e 411 Norte. Também foi identificado o tráfico de drogas por "delivery".

Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho