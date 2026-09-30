Vara de Execuções Penais antecipa saída de presos para as eleições

Saída quinzenal antecipada de presos no CPP e Colmeia tem como objetivo preparar as unidades para a votação - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) antecipou a saída quinzenal dos detentos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), conhecida como Colmeia, para esta sexta-feira (2/10), com retorno no sábado (3/10). Anteriormente, a saída quinzenal estava prevista para sábado (3/10), com retorno no domingo (4/10).

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A mudança foi motivada pelas eleições. Mas a data anterior de retorno coincidia com o primeiro turno das eleições. Com a alteração, o objetivo é compatibilizar o calendário das saídas quinzenais com os procedimentos de preparação dos centros de detenção para a votação, que acontece na própria unidade.

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A saída quinzenal, conhecida como saidinha, permite que presos no regime semiaberto com trabalho externo visitem a casa da família a cada 15 dias, visto que, nos dias de visita familiar aos presídios, o detento está trabalhando. A alteração não se refere ao “saidão”, que geralmente ocorre em datas comemorativas como Natal, Páscoa e Dia das Mães.



