Calor no DF: temperaturas chegam a 35°C sob influência do El Niño

A seca tradicional de outubro tem levado à números recordes de seca em Brasília, com a umidade do ar chegando à 12% na última terça-feira (29/9). - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Altas temperaturas seguem esquentando o Distrito Federal ao longo desta quinta-feira (1/10). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima pode chegar a 35°C na capital, apesar da possibilidade de chuva no final da tarde.

Com a influência do fenômeno climático El Niño, o calor pode continuar, ou agravar-se, ao longo dos próximos dias. Intensificando o desconforto térmico, o DF está sob aviso amarelo de baixa umidade, com números que podem chegar à 20%.

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A seca tradicional de outubro tem levado à números recordes de seca em Brasília, com a umidade do ar chegando à 12% na última terça-feira (29/9). De acordo com a meteorologista Cristiane Andrioli, o alerta de baixa umidade mudou para o de menor escala, podendo mudar ao longo do dia. "Entretando, o DF está com possibilidade de chuva localizada, podendo ser mais intensa em algumas regiões", destacou a especialista.

Com influência no Centro-Oeste, o El Niño tende a aumentar as temperaturas na capital. Segundo Andrioli, o fenômeno coloca as temperaturas máximas acima da média. O ideal é que os moradores do DF se mantenham atentos aos cuidados durante o período de calor e seca. Confira abaixo:

Aumentar o consumo de líquidos ao longo do dia;

Evitar fazer exercícios físicos nas horas mais quentes;

Umidificar os ambientes com umidificador ou mesmo com um balde de água por perto;

Evitar descartar bitucas de cigarro acesas;

Priorizar roupas leves ao longo do dia.