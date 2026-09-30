Apartamento pega fogo e prédio é evacuado em Taguatinga Norte

Um apartamento pegou fogo, na tarde desta quarta-feira (30/9), em um edifício na QI 03 de Taguatinga Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegarem ao local, as equipes de resgate identificaram que o fogo se concentrava no quarto de um apartamento, com chamas de grande intensidade. O prédio foi evacuado para a contenção do incêndio.
Graças à intervenção rápida dos militares, o fogo foi controlado antes que se alastrasse para outros cômodos ou imóveis vizinhos. Não houve registro de vítimas no local. Após a finalização dos trabalhos de rescaldo e da inspeção de segurança para eliminar novos riscos, o prédio foi liberado. As causas do incêndio serão investigadas.
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Por Carlos Silva
postado em 30/09/2026 20:30