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Incêndio

Apartamento pega fogo e prédio é evacuado em Taguatinga Norte

Incêndio atingiu quarto de imóvel na QI 03 na tarde desta quarta-feira (30/9). CBMDF contém chamas. Não houve vítima

Ao chegarem ao local, as equipes de resgate identificaram que o fogo se concentrava no quarto - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Ao chegarem ao local, as equipes de resgate identificaram que o fogo se concentrava no quarto - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Um apartamento pegou fogo, na tarde desta quarta-feira (30/9), em um edifício na QI 03 de Taguatinga Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegarem ao local, as equipes de resgate identificaram que o fogo se concentrava no quarto de um apartamento, com chamas de grande intensidade. O prédio foi evacuado para a contenção do incêndio.
Graças à intervenção rápida dos militares, o fogo foi controlado antes que se alastrasse para outros cômodos ou imóveis vizinhos. Não houve registro de vítimas no local. Após a finalização dos trabalhos de rescaldo e da inspeção de segurança para eliminar novos riscos, o prédio foi liberado. As causas do incêndio serão investigadas.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 30/09/2026 20:30
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