"Saúde será uma prioridade da minha gestão", afirma Grass ao assinar carta

Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal, assinou, na manhã desta quinta-feira (1º/10), uma carta-compromisso com a saúde pública proposta por representantes da Frente em Defesa da Saúde do DF, composta por 11 entidades do setor.

A carta reúne propostas voltadas à ampliação do acesso, à qualificação da assistência, à valorização dos profissionais e ao fortalecimento da rede pública. De acordo com Grass, as propostas serão incorporadas ao programa de governo. “Hoje aqui, recebendo essa proposta, recebendo a carta de compromisso, a gente fortalece nosso programa e, junto com eles, nós vamos recuperar o Distrito Federal e vamos recuperar o SUS”, declarou.

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O candidato disse que pretende manter o diálogo com representantes do setor caso seja eleito. “Quem se dispõe a governar Brasília não pode parar e deixar de escutar quem entende de cada setor. Aqui a gente tem entidades, sindicatos, representações da saúde. Talvez por não escutá-los é que esse governo foi o pior governo para a saúde pública do DF, deixando pessoas morrerem na fila”, afirmou.

Grass destacou que a crise no sistema público de saúde envolve problemas como falta de equipamentos, equipes incompletas, desabastecimento e dificuldades de gestão. “Essa crise que eu estou falando não é uma crise de narrativa, é uma crise concreta e prática da vida real do SUS”, afirmou.

O candidato criticou a situação das filas e disse que pretende ampliar a transparência sobre os atendimentos. “Vamos iniciar o governo mostrando para a população qual é o tamanho da fila, o prazo público, aberto, transparente, como é que essa fila vai sendo reduzida. Cada pessoa vai ter acesso à sua posição, ao prazo que o governo vai dar para ela ser operada, consultada, examinada. Transparência radical, transparência ativa, não passiva”, declarou.

Grass apresentou propostas para a área e afirmou que pretende ampliar a parceria com o governo federal, além de reforçar as carreiras da saúde e criar uma mesa permanente de negociação com os servidores. “A saúde será uma prioridade da minha gestão. E não é uma prioridade apenas de discurso. Nós construímos um programa consistente que dialoga com a política federal de saúde”, afirmou.

Entre as medidas citadas pelo candidato estão a ampliação de programas como Mais Médicos e Telessaúde, a conclusão de obras em andamento e a construção de novas unidades. “O povo não pode mais esperar. Tem gente morrendo porque não tem direito de ter atendimento, porque não tem profissionais suficientes. E a culpa não é dos servidores. Muitas vezes o governo joga a população contra os servidores. Os servidores estão sobrecarregados, exaustos”, disse.

A carta-compromisso foi assinada pelo Conselho Regional de Medicina do DF (CRM-DF), Conselho de Saúde do DF (CSDF), Conselho Regional de Enfermagem do DF (Coren-DF), Conselho Regional de Farmácia do DF (CRF-DF), Conselho Regional de Psicologia (CRP-DF), Conselho Regional de Serviço Social da 8ª Região, Sindicato dos Enfermeiros do DF (SindEnfermeiro), Sindicato dos Médicos do DF, Sindicato dos Odontologistas do DFl, Associação Brasiliense de Medicina de Família e Comunidade (ABMFC) e Associação Brasileira de Enfermagem — Seção DF.