Homem é morto com golpe de mata-leão depois de briga em Taguatinga

O caso está sendo investigado pela 27ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) - (crédito: Edilson Rodrigues/CB/D.A Press)

Uma noite de bebedeira e curtição envolvendo cinco homens acabou em tragédia na manhã desta quinta-feira (1/10), com um deles vindo a óbito. Após passarem a noite anterior juntos em uma festa, que acontecia em Taguatinga, os indivíduos se desentenderam e deram início a uma briga. A vítima, que ainda não foi identificada, teria ameaçado os demais com uma faca e, na tentativa de contê-lo, um dos homens aplicou o golpe conhecido como mata-leão.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), testemunhas alegaram que a vítima teria avançado em direção ao grupo de homens com uma faca em mãos, dando início à luta corporal. Ao imobilizar a vítima, um dos indivíduos aplicou uma força demasiada durante o estrangulamento, o que deixou a vítima inconsciente.

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Ainda de acordo com a corporação, as equipes foram acionadas para atender à ocorrência e encontraram o homem em uma parada cardiorrespiratória. Apesar dos procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP) aplicados, os socorristas não tiveram sucesso em reanimá-lo e o óbito foi constatado ainda no local.

Dos quatro homens, um deles precisou ser encaminhado a uma unidade hospitalar por apresentar alteração dos sinais vitais. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) levou os outros três homens à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para que sejam tomadas as providências cabíveis.