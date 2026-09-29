Celina Leão critica "agressão às mulheres" em debate

Candidata fala sobre recente apoio do PSD e debates com outros candidatos ao governo - (crédito: Gabriela Cidade/CB/DA Press)

Durante agenda de campanha em Planaltina nesta terça-feira (29/9), a governadora do DF e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), criticou a dinâmica do último debate de que participou, em 10 de setembro, afirmando ter sido "uma agressão às mulheres". "Um ambiente muito hostil", pontuou. Até o momento, a candidata não confirmou se irá ao debate da TV Globo na noite desta terça.

Em relação ao recente apoio do PSD à candidatura de Celina após José Roberto Arruda (PSD) ter sido barrado da corrida eleitoral, a governadora disse que sentiu a "necessidade de trazê-los para perto".

"É um apoio importante. A proposta está bem clara: uma candidata de centro-direita e um candidato de esquerda. Nós sabemos o que foram os governos de esquerda aqui no DF."

Ao mencionar propostas para Planaltina, a candidata pretende implementar o BRT, continuar a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e realizar a regularização de toda a região.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates