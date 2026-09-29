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Eleições 2026

Celina Leão critica "agressão às mulheres" em debate

Candidata fala sobre recente apoio do PSD e debates com outros candidatos ao governo

Candidata fala sobre recente apoio do PSD e debates com outros candidatos ao governo - (crédito: Gabriela Cidade/CB/DA Press)
Candidata fala sobre recente apoio do PSD e debates com outros candidatos ao governo - (crédito: Gabriela Cidade/CB/DA Press)
Durante agenda de campanha em Planaltina nesta terça-feira (29/9), a governadora do DF e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), criticou a dinâmica do último debate de que participou, em 10 de setembro, afirmando ter sido "uma agressão às mulheres". "Um ambiente muito hostil", pontuou. Até o momento, a candidata não confirmou se irá ao debate da TV Globo na noite desta terça.
Em relação ao recente apoio do PSD à candidatura de Celina após José Roberto Arruda (PSD) ter sido barrado da corrida eleitoral, a governadora disse que sentiu a "necessidade de trazê-los para perto".
"É um apoio importante. A proposta está bem clara: uma candidata de centro-direita e um candidato de esquerda. Nós sabemos o que foram os governos de esquerda aqui no DF."
Ao mencionar propostas para Planaltina, a candidata pretende implementar o BRT, continuar a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e realizar a regularização de toda a região.
*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 29/09/2026 18:49 / atualizado em 29/09/2026 18:49
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