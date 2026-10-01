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TRÁFICO DE DROGAS

Polícia Civil incinera 6,7 toneladas de drogas apreendidas em operações

Equipe incinerou porções de quantidades variadas de maconha, cocaína, MDMA e LSD

A ação é a segunda fase da Operação Incineração de 2026 - (crédito: Divulgação: PCDF)
A ação é a segunda fase da Operação Incineração de 2026 - (crédito: Divulgação: PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou nesta quinta-feira (1º/10) a incineração de aproximadamente 6,7 toneladas de drogas apreendidas em diligências das unidades da PCDF. A ação, que é a segunda fase da Operação Incineração de 2026, contou com o auxílio das Divisões de Operações Especiais (DOE) e de Operações Aéreas (DOA) e do Instituto de Criminalística (IC) da PCDF, além de uma equipe do Detran-DF.

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Entre as substâncias incendiadas, estavam cerca de 6,4 toneladas de maconha, aproximadamente 315 quilos de cocaína, 6 quilos de MDMA e cerca de 6 gramas de LSD.

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Representantes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e da Vigilância Sanitária do DF também acompanham a operação. 

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Beatriz Ocké

Estagiária na editoria de Cidades do Correio Braziliense. É estudante de jornalismo no Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Tem interesse por temas como cultura, direitos humanos, educação e saúde pública.

Por Beatriz Ocké
postado em 01/10/2026 14:36
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