Polícia incinera mais de 5,5 toneladas de drogas apreendidas no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) incinerou mais de 5,5 toneladas de drogas apreendidas em ações de combate ao tráfico de entorpecentes no DF. O combate foi realizado por meio da Operação Incineração, coordenada pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), nesta quinta-feira (27/8).

A maior parte do material era de maconha, com aproximadamente 4,5 toneladas. Além disso, também foram destruídos mais de 900kg de cocaína em pó e cerca de 38,7kg de crack. A lista inclui ainda aproximadamente 13,3kg de haxixe, 12,2kg de skunk, 5,7kg de MDMA, 1,8kg de ecstasy e 1,4kg de LSD.

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As drogas foram apreendidas por diferentes unidades da PCDF entre 2021 e 2026. A incineração ocorre após autorização judicial e o cumprimento dos procedimentos legais necessários, que tramitaram nos últimos cinco anos. A ação é acompanhada por representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério Público.

Segundo a PCDF, a destruição definitiva impede que os entorpecentes retornem ao mercado ilícito e representa uma das etapas finais do trabalho de repressão ao tráfico de drogas. O delegado da Cord, Paulo Fayão, explicou que a incineração é realizada periodicamente após autorização da Justiça. “Hoje nós tiramos efetivamente essas drogas de circulação”, afirmou.











