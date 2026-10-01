Polícia Civil prende três homens envolvidos em roubo de policial civil

Três homens são presos pelo envolvimento em roubo a policial civil em Taguatinga - (crédito: Divulgação/PCAC)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu três homens, de 41, 37 e 18 anos, suspeitos do roubo de um policial civil, próximo ao Sesc de Taguatinga Sul. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (30/9).

Segundo a investigação, o policial estava no seu veículo, com a filha de 10 anos, quando foi abordado por dois homens. Um dos suspeitos, que portava uma faca, anunciou o assalto. Em seguida, a dupla retirou o agente do carro e entrou no veículo.

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Ao perceber que a filha permanecia no banco traseiro, o policial disparou contra os assaltantes. Um deles foi atingido e detido no local; o segundo conseguiu fugir. A criança não ficou ferida. O homem baleado foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde permaneceu internado sob escolta policial.

A equipe da 12ª DP, que investiga o caso, localizou o segundo suspeito a partir da análise de imagens de câmeras de segurança e efetuaram a prisão em Ceilândia, na madrugada desta quinta-feira (1/10). O homem confessou o crime e apontou um terceiro envolvido, responsável pelo planejamento do roubo e condução do veículo utilizado para levar o grupo até o local.

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Segundo relatos, o terceiro envolvido também teria fornecido a faca usada no assalto. As investigações também identificaram o Renault Kwid usado pelos criminosos na ação. O veículo pertence à mãe de um deles.