Tribunal Regional Eleitoral simula teste das urnas eletrônicas no DF

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) realizou, durante a tarde de ontem, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), uma simulação para o teste de integridade das urnas que será realizado no domingo, dia do pleito. O teste consiste na reprodução das etapas de uma votação regular, e o objetivo é comprovar a autenticidade dos equipamentos.

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O teste de integridade integra os mecanismos de auditoria e fiscalização do sistema eletrônico de votação. O procedimento é realizado de forma pública e conta com o acompanhamento de representantes de partidos políticos, instituições e entidades fiscalizadoras.

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A preparação para o teste começa na véspera da eleição. As urnas a serem testadas serão sorteadas em uma audiência pública que acontece amanhã pela manhã. Os equipamentos serão transportados no mesmo dia aos três locais onde acontecerão os testes de integridade: a CLDF, a Escola Canadense (SIG) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Após o sorteio, as urnas serão recolhidas dos respectivos locais de votação e trazidas para o local do teste. Elas serão substituídas nos locais de votação por novas urnas que entrarão como principais. As que serão testadas estavam prontas para a eleição e serão escolhidas no sorteio", afirma o secretário Andrey Bernardes, secretário de Tecnologia da Informação e comunicação do TRE-DF.

Teste de integridade das urnas eletrônicas na Câmara Legislativa (foto: Fotos: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Ao longo do domingo, 20 urnas serão testadas no DF, sendo 16 na CLDF, duas no TSE e duas na Escola Canadense. O procedimento começará às 7h e vai até as 17h, horário do fim da votação.

"O teste mostrará que a urna eletrônica contabiliza os votos de forma correta. As urnas foram preparadas, testadas e lacradas do dia 23 a 30 de setembro na frente de juízes eleitorais, do Ministério Público, das entidades fiscalizadoras e da imprensa. Elas serão distribuídas e montadas no sábado para os locais de votação", detalhou o secretário.

A equipe que realizará os testes foi convocada de órgãos públicos da Justiça e vai trabalhar sob orientação do TRE-DF. "Hoje (ontem) o que acontece é um treinamento com as equipes de auditoria para atuarem no domingo. Participarão do teste 100 servidores do Ministério Público do DF (MPDFT) e do Tribunal de Justiça do DF (TJDFT). Fizemos um treinamento teórico prévio com a equipe antes da simulação. O simulado acontece hoje para que, no domingo, eles estejam treinados e capacitados", explicou Andrey Bernardes. "Vamos passar o dia inteiro fazendo essa sequência de testes. Teremos auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) e auditores externos acompanhando o trabalho", ressaltou.

Lacres

As urnas foram carregadas com os dados e lacradas entre os dias 23 e 30 de setembro. Nessa etapa, os equipamentos receberam as informações necessárias à votação, como os dados das candidaturas, dos partidos, das coligações, das federações, do eleitorado e das seções eleitorais. Antes da lacração, os equipamentos passaram por conferência e testes nos quais são verificados tanto a inserção dos dados quanto o funcionamento da impressora e a alimentação de papel. Ao todo, foram preparadas 7.507 urnas eletrônicas para a votação em todas as regiões do Distrito Federal.



