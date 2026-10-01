TRE-DF avisará eleitores sobre mudanças nos locais de votação por WhatsApp

Eleitores que tiveram local de votação alterado receberão aviso por mensagem de texto - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) avisará aos eleitores mudanças no local de votação ou na seção eleitoral por mensagens de WhatsApp. O número oficial do TRE-DF é (61) 3048-4000, e o contato apresenta selo de verificação da Meta.

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A orientação do órgão é de que os eleitores consultem o local de votação pelo aplicativo e-Título ou no site do TRE-DF, na página de “Locais de votação”, antes de saírem de casa no domingo (4/10), dia do primeiro turno das eleições, para evitar deslocamentos desnecessários. A consulta deve ser feita a partir do nome do eleitor ou do número do título eleitoral.

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O TRE-DF não solicita, por mensagem, senhas, códigos de verificação, dados bancários, pagamentos ou transferências via Pix. Em caso de dúvida sobre a autenticidade da mensagem, o Tribunal pede que o público procure os canais de atendimento oficiais do órgão.