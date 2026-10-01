Mulher é presa por tentar entrar com haxixe, crack e cocaína na Papuda

Uma visitante foi presa em flagrante, na manhã desta quinta-feira (1º/10), após uma tentativa de entrar com drogas na Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), localizada no Complexo da Papuda. Segundo as informações da Polícia Penal do DF, as substâncias são avaliadas em R$ 100 mil.
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Durante o procedimento de ingresso para a visita, a mulher foi sinalizada por um cão de faro do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Polícia Penal. Após a abordagem, a visitante entregou os pacotes que continham drogas como haxixe, crack e cocaína.
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Diante da situação, a suspeita e as substâncias apreendidas foram conduzidas à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a Lei nº 11.343/2006, o crime prevê causa de aumento de pena quando o caso ocorre nas dependências do sistema prisional.
Momento que a vítima foi levada a 30ªDP:
*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti
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