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Mulher é presa por tentar entrar com haxixe, crack e cocaína na Papuda

Polícia Penal estima que produtos poderiam chegar a R$ 100 mil se comercializado dentro do sistema prisional

Segundo as informações da Polícia Penal do DF, as substâncias são avaliadas em R$ 100 mil - (crédito: Divulgação/PPDF)
Segundo as informações da Polícia Penal do DF, as substâncias são avaliadas em R$ 100 mil - (crédito: Divulgação/PPDF)

Uma visitante foi presa em flagrante, na manhã desta quinta-feira (1º/10), após uma tentativa de entrar com drogas na Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), localizada no Complexo da Papuda. Segundo as informações da Polícia Penal do DF, as substâncias são avaliadas em R$ 100 mil.

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Durante o procedimento de ingresso para a visita, a mulher foi sinalizada por um cão de faro do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Polícia Penal. Após a abordagem, a visitante entregou os pacotes que continham drogas como haxixe, crack e cocaína.

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  • Haxixe do tipo
    Haxixe do tipo "ice" Divulgação/PPDF
  • Pedra de Crack
    Pedra de Crack Divulgação/PPDF
  • Segundo as informações da Polícia Penal do DF, as substâncias são avaliadas em R$ 100 mil
    Segundo as informações da Polícia Penal do DF, as substâncias são avaliadas em R$ 100 mil Divulgação/PPDF

Diante da situação, a suspeita e as substâncias apreendidas foram conduzidas à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a Lei nº 11.343/2006, o crime prevê causa de aumento de pena quando o caso ocorre nas dependências do sistema prisional.

Momento que a vítima foi levada a 30ªDP:

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

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Por Luiz Francisco
postado em 01/10/2026 17:36
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