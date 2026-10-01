Corpo de Bombeiros apresenta fase de Combate Crítico a incêndios no DF

Por José Ghesti*

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) divulgou nesta quinta-feira (1°/10) o balanço parcial da Operação Verde Vivo (OPVV), que tem como foco o combate contra incêndios florestais durante o período de seca no Distrito Federal, além de anunciar o desenvolvimento de Combate Crítico da OPVV.

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Segundo os bombeiros, entre 1° de maio e de 30 de setembro de 2026, foram registradas 5.421 ocorrências de incêndios em vegetação. No mesmo período de 2025, foram atendidas 5.786 ocorrências, apresentando uma redução no acumulado da OPVV 2026.

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Os meses de setembro e outubro são períodos marcados pelo prolongamento da estiagem, temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar, condições que favorecem a propagação dos incêndios em vegetação. Para isso, é desenvolvida a fase de Combate Crítico da OPVV.

Como forma de enfrentar o período crítico, o Corpo de Bombeiros intensificará as ações de prevenção, monitoramento e combate, com o emprego de militares especializados, viaturas e equipamentos específicos, câmeras de monitoramento, imagens de satélite, aeronaves tripuladas e drones.

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Os bombeiros também orientam práticas de prevenção como evitar utilizar fogo para a limpeza de terrenos, descarte de bitucas de cigarro acesas em áreas de vegetação seca e acúmulo de vegetação seca próxima a residências, postes, cercas e estradas.

Em caso de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti

