Escolas da Estrutural recebem urnas eletrônicas nesta sexta (2)

O Colégio Cívico-Militar da Estrutural foi o primeiros local da região a receber as urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições 2026. Os equipamentos começaram a chegar à unidade por volta das 7h45 desta sexta-feira (2/10), como parte da operação de distribuição coordenada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). Ao todo, a escola recebeu 20 urnas. Outras duas unidades de ensino da cidade também serão abastecidas, com 14 cada uma.

A mobilização faz parte da preparação para o primeiro turno do pleito, que será realizado neste domingo (4/10), das 8h às 17h. No Distrito Federal, serão distribuídas 7.507 urnas eletrônicas para os 614 locais de votação.

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Distribuição

A operação de transporte começou pela manhã, por volta das 6h30, no galpão de transportes do TRE-DF, localizado no SGO Quadra 3, no Plano Piloto. Os equipamentos são transportados lacrados e previamente verificados para garantir que estejam prontos para seguirem às escolas e demais pontos onde ocorrerá a votação.

Nesta sexta, 40 veículos foram utilizados para levar as 4.180 urnas aos locais de votação. A operação contou com o apoio e escolta da Polícia Judicial e a Polícia do Ministério Público da União (MPU) que acompanhou as rotas de entrega até os colégios eleitorais. A logística continua neste sábado (3), quando os locais de votação serão preparados para receber os eleitores.

As escolas públicas e privadas que funcionam como pontos de votação tiveram as aulas suspensas nesta sexta para permitir a organização dos espaços.