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Morador em situação de rua é encontrado morto em entrequadra da Asa Norte

Ao chegar no local, os militares encontraram o homem caído ao lado de um arbusto da região

Ao chegar no local, os militares encontraram o homem caído ao lado de um arbusto da região - (crédito: Divulgação)
Ao chegar no local, os militares encontraram o homem caído ao lado de um arbusto da região - (crédito: Divulgação)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, nesta tarde de quinta-feira (1º/10), para uma busca de um cadáver nas entrequadras 204/404 Norte. Segundo as informações, o corpo encontrado seria de um morador de rua da região.

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Ao chegar no local, os militares encontraram o homem caído ao lado de um arbusto da região. Após as análises dos bombeiros, foi confirmada a morte do morador do rua.

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A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foram acionados para averiguações e bem como o encontro das causas da morte do homem. Até o momento, não há informações sobre a identidade do morador de rua e a causa da morte.

Correio entrou em contato com a PCDF e, até o fechamento da matéria, não teve resposta.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 01/10/2026 22:15
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