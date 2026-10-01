Morador em situação de rua é encontrado morto em entrequadra da Asa Norte

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, nesta tarde de quinta-feira (1º/10), para uma busca de um cadáver nas entrequadras 204/404 Norte. Segundo as informações, o corpo encontrado seria de um morador de rua da região.
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Ao chegar no local, os militares encontraram o homem caído ao lado de um arbusto da região. Após as análises dos bombeiros, foi confirmada a morte do morador do rua.
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A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foram acionados para averiguações e bem como o encontro das causas da morte do homem. Até o momento, não há informações sobre a identidade do morador de rua e a causa da morte.
O Correio entrou em contato com a PCDF e, até o fechamento da matéria, não teve resposta.
*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti
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