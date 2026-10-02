InícioCidades DF
Crime

Vestidos de social, assaltantes invadem casa no Lago Sul e atiram em morador

Grupo foi capturado pela Rotam/PMDF em uma via de Samambaia e objetos furtados foram recuperados

O trio foi interceptado pelas equipes da Rotam, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em uma via de Samambaia - (crédito: Foto: Divulgação)
O trio foi interceptado pelas equipes da Rotam, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em uma via de Samambaia - (crédito: Foto: Divulgação)

Um morador da QI 23, no Lago Sul, foi atingido de raspão por um tiro durante um assalto ocorrido na quinta-feira (1º/10). Três criminosos armados invadiram a residência, renderam as vítimas e fugiram levando eletrônicos e televisores.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O trio foi interceptado pelas equipes da Rotam, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em uma via de Samambaia. A captura foi registrada em vídeo por um drone. Os suspeitos vestiam roupas formais e estavam em um Virtus preto com placa clonada, informou a corporação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Da casa, subtraíram três televisores e três consoles de PlayStation 5. Os objetos foram recuperados pela PM. Ainda de acordo com a polícia, o caso é tratado como tentativa de latrocínio, uma vez que uma das vítimas levou um tiro de raspão.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 02/10/2026 12:05 / atualizado em 02/10/2026 15:09
x