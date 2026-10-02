Vestidos de social, assaltantes invadem casa no Lago Sul e atiram em morador

O trio foi interceptado pelas equipes da Rotam, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em uma via de Samambaia - (crédito: Foto: Divulgação)

Um morador da QI 23, no Lago Sul, foi atingido de raspão por um tiro durante um assalto ocorrido na quinta-feira (1º/10). Três criminosos armados invadiram a residência, renderam as vítimas e fugiram levando eletrônicos e televisores.

O trio foi interceptado pelas equipes da Rotam, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em uma via de Samambaia. A captura foi registrada em vídeo por um drone. Os suspeitos vestiam roupas formais e estavam em um Virtus preto com placa clonada, informou a corporação.

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Da casa, subtraíram três televisores e três consoles de PlayStation 5. Os objetos foram recuperados pela PM. Ainda de acordo com a polícia, o caso é tratado como tentativa de latrocínio, uma vez que uma das vítimas levou um tiro de raspão.