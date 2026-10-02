InícioCidades DF
Trânsito

Caminhão tomba sobre carro na DF-230; via é interditada

Carro era ocupado por duas mulheres e uma criança e ninguém ficou gravemente ferido; DF-230 segue parcialmente interditada

Ao chegar no local, o CBMDF encontrou todos os ocupantes fora dos veículos - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)
Ao chegar no local, o CBMDF encontrou todos os ocupantes fora dos veículos - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)

Um caminhão tombou sobre a lateral esquerda de um carro com duas mulheres e uma criança na manhã desta sexta-feira (2/10) na DF 230, em Planaltina. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), nenhuma das pessoas envolvidas ficou gravemente ferida, e a via permanece parcialmente interditada.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Ao chegar no local, o CBMDF encontrou todos os ocupantes fora dos veículos. No caminhão, estavam o motorista e seu ajudante, que foi transportado para o hospital consciente e estável.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A condutora e passageiras do veículo de passeio também foram levadas pelo SAMU-DF, também conscientes e orientadas.

Até o momento, não foi divulgada a dinâmica do acidente. 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
GC
GC

Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Tags

Por Gabriela Cidade*
postado em 02/10/2026 11:36
x