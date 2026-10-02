Caminhão tomba sobre carro na DF-230; via é interditada

Ao chegar no local, o CBMDF encontrou todos os ocupantes fora dos veículos - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)

Um caminhão tombou sobre a lateral esquerda de um carro com duas mulheres e uma criança na manhã desta sexta-feira (2/10) na DF 230, em Planaltina. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), nenhuma das pessoas envolvidas ficou gravemente ferida, e a via permanece parcialmente interditada.

Ao chegar no local, o CBMDF encontrou todos os ocupantes fora dos veículos. No caminhão, estavam o motorista e seu ajudante, que foi transportado para o hospital consciente e estável.

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A condutora e passageiras do veículo de passeio também foram levadas pelo SAMU-DF, também conscientes e orientadas.

Até o momento, não foi divulgada a dinâmica do acidente.