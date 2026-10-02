Acidente envolve moto e ônibus, e vítima é conduzida a hospital de helicóptero

A vítima precisou ser transportada de helicóptero até uma unidade hospitalar - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Por José Ghesti*

Nesta sexta-feira (2/10), ocorreu um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um ônibus, na QN 11, no Riacho Fundo II. O motociclista teve ferimentos graves e foi transportado pelo helicóptero dos bombeiros para uma unidade hospitalar.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 14h44 para atender a ocorrência, onde foram acionadas duas viaturas e um helicóptero para realizar o atendimento. No local, os bombeiros identificaram a colisão entre a moto e o ônibus. No mesmo instante foi iniciado o atendimento às vítimas.

O motociclista é um homem de 48 anos, e sofreu múltiplas fraturas nos membros inferiores e luxação no ombro direito. Durante o atendimento, a vítima se manteve consciente e orientada, negando dores na região do pescoço e da lombar. Após a imobilização dos membros, o homem precisou ser levado para uma unidade hospitalar de helicóptero. O condutor do ônibus não teve ferimentos.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti