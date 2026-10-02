Zoológico ficará fechado à visitação neste domingo (4/10)

Zoológico de Brasília voltará a funcionar normalmente na terça-feira (6/10) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Zoológico de Brasília ficará fechado à visitação no domingo (4/10), dia em que acontece o primeiro turno das Eleições 2026. A visitação pública será retomada normalmente na terça-feira (6/10), conforme horário regular de funcionamento do Zoológico, de 8h30 às 17h.

A suspensão do serviço foi oficializada nesta sexta-feira (2/10), por meio de aviso publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). As atividades de manejo e bem-estar, plantão veterinário e vigilância patrimonial serão mantidas normalmente.

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Caso haja segundo turno, o local também suspenderá a visitação do público no dia 25 de outubro, data marcada para a votação.