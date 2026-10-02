Colisão entre dois carros deixa dois feridos em Taguatinga

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o acidente deixou duas pessoas feridas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Dois carros se envolveram, na tarde desta sexta-feira (2/10), em uma colisão no Pistão Sul de Taguatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o sinistro de trânsito deixou duas pessoas feridas.

Leia mais: Incêndio atinge residência em Santa Maria e causa a morte de gato

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram um Volkswagen Polo e um Chevrolet Onix, ambos da cor branca, colididos. As duas vítimas envolvidas no acidente foram transportadas para atendimento hospitalar pelas equipes do CBMDF.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Após a prestação do socorro e gerenciamento dos riscos no local da colisão, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelos cuidados da área. Até o momento, não há informação sobre a dinâmica do acidente.



