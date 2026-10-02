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Sinistro de trânsito

Colisão entre dois carros deixa dois feridos em Taguatinga

As duas vítimas envolvidas no acidente no Pistão Sul foram transportadas para atendimento hospitalar pelas equipes do Corpo de Bombeiros DF

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o acidente deixou duas pessoas feridas - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o acidente deixou duas pessoas feridas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Dois carros se envolveram, na tarde desta sexta-feira (2/10), em uma colisão no Pistão Sul de Taguatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o sinistro de trânsito deixou duas pessoas feridas.

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Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram um Volkswagen Polo e um Chevrolet Onix, ambos da cor branca, colididos. As duas vítimas envolvidas no acidente foram transportadas para atendimento hospitalar pelas equipes do CBMDF.

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Após a prestação do socorro e gerenciamento dos riscos no local da colisão, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelos cuidados da área. Até o momento, não há informação sobre a dinâmica do acidente.

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 02/10/2026 14:58
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