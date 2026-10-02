Colisão entre dois carros deixa dois feridos em Taguatinga

Dois carros se envolveram, na tarde desta sexta-feira (2/10), em uma colisão no Pistão Sul de Taguatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o sinistro de trânsito deixou duas pessoas feridas.
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Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram um Volkswagen Polo e um Chevrolet Onix, ambos da cor branca, colididos. As duas vítimas envolvidas no acidente foram transportadas para atendimento hospitalar pelas equipes do CBMDF.
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Após a prestação do socorro e gerenciamento dos riscos no local da colisão, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelos cuidados da área. Até o momento, não há informação sobre a dinâmica do acidente.
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