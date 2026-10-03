Empresário é morto a tiros dentro de restaurante em Taguatinga

Imagens de câmeras de segurança gravaram o crime em Taguatinga - (crédito: Material Cedido ao Correio)

Um empresário de 56 anos foi assassinado dentro do próprio restaurante na Praça do Bicalho, Setor D Norte em Taguatinga.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por volta das 12h40, deste sábado (3/9), a corporação foi acionada para socorrer um homem que foi atingido na cabeça por disparos de arma de fogo.

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De acordo com as equipes de salvamento, a vítima foi socorrida pelos militares do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda segundo o CBMDF, o autor do crime fugiu do estabelecimento logo após o crime.