InícioCidades DF
TAGUATINGA

Empresário é morto a tiros dentro de restaurante em Taguatinga

Crime ocorreu na Praça do Bicalho, por volta das 12h40 deste sábado (3/10)

Imagens de câmeras de segurança gravaram o crime em Taguatinga - (crédito: Material Cedido ao Correio)
Imagens de câmeras de segurança gravaram o crime em Taguatinga - (crédito: Material Cedido ao Correio)

Um empresário de 56 anos foi assassinado dentro do próprio restaurante na Praça do Bicalho, Setor D Norte em Taguatinga.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por volta das 12h40, deste sábado (3/9), a corporação foi acionada para socorrer um homem que foi atingido na cabeça por disparos de arma de fogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais:

  • Baleado na cabeça: empresário foi executado em bar após repreender grupo por uso de drogas

  • Câmeras de segurança flagram morte em restaurante da 112 Sul

  • Homem é assassinado a tiros perto da Praça do Bicalho, em Taguatinga

De acordo com as equipes de salvamento, a vítima foi socorrida pelos militares do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda segundo o CBMDF, o autor do crime fugiu do estabelecimento logo após o crime.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Laezia Bezerra

Repórter

Jornalista formada pelo Iesb em 2005, com MBA em Marketing Político e Comunicação Eleitoral pela Estácio de Sá.

Por Laezia Bezerra
postado em 03/10/2026 17:27 / atualizado em 03/10/2026 17:53
x