Empresário é morto a tiros dentro de restaurante em Taguatinga

Um empresário de 56 anos foi assassinado dentro do próprio restaurante na Praça do Bicalho, Setor D Norte em Taguatinga.
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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por volta das 12h40, deste sábado (3/9), a corporação foi acionada para socorrer um homem que foi atingido na cabeça por disparos de arma de fogo.
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De acordo com as equipes de salvamento, a vítima foi socorrida pelos militares do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Ainda segundo o CBMDF, o autor do crime fugiu do estabelecimento logo após o crime.