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Eleições 2026

Lula vota em São Bernardo do Campo e acompanha apuração em SP

Presidente segue para a capital paulista, onde deve acompanhar a apuração ao longo do dia

Lula chegou por volta das 9h08 na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção - (crédito: AFP)
Lula chegou por volta das 9h08 na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, votou na manhã deste domingo (4/10), em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, no primeiro turno das eleições de 2026.

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Lula chegou por volta das 9h08 na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, registrando o voto por volta das 9h14. As candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) acompanharam o chefe do Executivo. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o candidato ao governo de São Fernando Haddad (PT ) e seu vice, Márcio França (PSB-SP), também estavam presentes.

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Após deixar São Bernardo do Campo, Lula seguirá para a capital paulista, onde deve acompanhar a apuração dos votos ao longo do dia.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 04/10/2026 09:16 / atualizado em 04/10/2026 09:16
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