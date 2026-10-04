Cármen Lúcia vota em Belo Horizonte e é aplaudida por eleitores

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia votou, na manhã deste domingo (4/10), no Colégio Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A magistrada chegou à seção eleitoral às 8h04 e foi recebida com aplausos por eleitores que aguardavam na fila.

Leia também: Nunes Marques vota em Brasília e acompanha abertura das urnas

Ao entrar no pátio da instituição, Cármen Lúcia acenou para as pessoas e atendeu a pedidos de eleitores que quiseram tirar fotos com a ministra. Na saída, cumprimentou jornalistas que acompanhavam a movimentação no local e agradeceu pelo trabalho da imprensa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A ministra ressaltou a importância do jornalismo para a democracia. Segundo Cármen, os profissionais de comunicação são fundamentais para o funcionamento das instituições e para o acompanhamento do processo eleitoral.

A ida de Cármen Lúcia às urnas ocorreu dois dias depois de a ministra participar de um encontro com estudantes do 9º ano da Escola Estadual Pandiá Calógeras, também no bairro Santo Agostinho. Na ocasião, ela falou sobre democracia, participação política e a importância do voto no processo de escolha dos representantes.