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Eleições 2026

Cármen Lúcia vota em Belo Horizonte e é aplaudida por eleitores

Ministra do STF esteve no Colégio Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de BH, onde falou sobre o papel da imprensa e a importância do voto

Carmem Lúcia chegou à seção eleitoral às 8h04 - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)
Carmem Lúcia chegou à seção eleitoral às 8h04 - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia votou, na manhã deste domingo (4/10), no Colégio Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A magistrada chegou à seção eleitoral às 8h04 e foi recebida com aplausos por eleitores que aguardavam na fila.

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Ao entrar no pátio da instituição, Cármen Lúcia acenou para as pessoas e atendeu a pedidos de eleitores que quiseram tirar fotos com a ministra. Na saída, cumprimentou jornalistas que acompanhavam a movimentação no local e agradeceu pelo trabalho da imprensa.

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A ministra ressaltou a importância do jornalismo para a democracia. Segundo Cármen, os profissionais de comunicação são fundamentais para o funcionamento das instituições e para o acompanhamento do processo eleitoral. 

A ida de Cármen Lúcia às urnas ocorreu dois dias depois de a ministra participar de um encontro com estudantes do 9º ano da Escola Estadual Pandiá Calógeras, também no bairro Santo Agostinho. Na ocasião, ela falou sobre democracia, participação política e a importância do voto no processo de escolha dos representantes.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 04/10/2026 09:21 / atualizado em 04/10/2026 09:22
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