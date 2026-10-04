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ELEIÇÕES 2026

Nunes Marques vota em Brasília e acompanha abertura das urnas

Presidente do TSE acompanhou a abertura da sessão eleitoral em Brasília e votou logo no início da manhã deste domingo

Ministro Kassio Nunes Marques ao votar neste domingo - (crédito: Antonio Augusto/Secom/TSE)
Ministro Kassio Nunes Marques ao votar neste domingo - (crédito: Antonio Augusto/Secom/TSE)

Antes de votar, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, acompanhou a emissão da zerésima da seção eleitoral no Lago Sul. O documento comprova que não há votos pré-computados ou registrados no sistema de totalização e nas urnas eletrônicas antes do início da votação.

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O ministro chegou ao local antes das 8h, horário previsto para o início da votação, e concluiu o voto logo após a abertura das urnas.

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"Amanhecemos o dia hoje com a segurança de que as eleições vão transcorrer na maior normalidade", afirmou à imprensa após votar.

Apesar de ter nascido em Teresina (PI) e manter domicílio eleitoral na capital piauiense, neste ano o ministro solicitou o voto em trânsito para poder participar da votação em Brasília. Ele votou no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 04/10/2026 09:06
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