Nunes Marques vota em Brasília e acompanha abertura das urnas

Antes de votar, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, acompanhou a emissão da zerésima da seção eleitoral no Lago Sul. O documento comprova que não há votos pré-computados ou registrados no sistema de totalização e nas urnas eletrônicas antes do início da votação.

O ministro chegou ao local antes das 8h, horário previsto para o início da votação, e concluiu o voto logo após a abertura das urnas.

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"Amanhecemos o dia hoje com a segurança de que as eleições vão transcorrer na maior normalidade", afirmou à imprensa após votar.

Apesar de ter nascido em Teresina (PI) e manter domicílio eleitoral na capital piauiense, neste ano o ministro solicitou o voto em trânsito para poder participar da votação em Brasília. Ele votou no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul.