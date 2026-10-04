"Fizemos campanha sem fake news", afirma Leila após votar em Águas Claras

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, a senadora Leila do Vôlei (PDT) votou na manhã deste domingo (4/10), na unidade da Unieuro, em Águas Claras. Ela chegou ao local às 8h19 e deixou a seção eleitoral cerca de cinco minutos depois. Após votar, a candidata falou com a imprensa e afirmou esperar que os eleitores pesquisem o histórico e as propostas dos candidatos antes de definir o voto.

Ao comentar as pesquisas eleitorais, Leila afirmou ter feito uma campanha sem disseminação de notícias falsas ou ataques baseados em informações manipuladas contra adversários. “Fizemos uma campanha limpa, sem notícias falsas, sem milícia digital”, declarou. A candidata também disse acreditar que o eleitorado está atento ao trabalho realizado pelos postulantes.

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Segundo Leila, a definição sobre os candidatos ao Senado costuma ocorrer mais perto do dia da votação. “Tanto em Brasília como no Brasil todo, as pessoas somente decidem os candidatos para o Senado nas últimas horas. Temos consciência do trabalho e acreditamos que as pessoas vão buscar a informação, e a informação certa, e a gente vai conseguir”, afirmou, confiante de que será reeleita para ocupar uma das duas cadeiras do Senado.