No último dia de campanha, Leila do Vôlei promete investir em infraestrutura

Leila do Volei (PDT) no último dia de campanha - (crédito: Mariana Campos/C.B/D.A Press)

A senadora e candidata ao Senado Leila do Vôlei (PDT) participou da Carreata da Vitória na manhã deste sábado (3/9), em Ceilândia Norte. A concentração teve início às 8h30, na Área Especial 27, no estacionamento do Sesc.

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Durante a carreata, em entrevista ao Correio, Leila do Vôlei destacou o penúltimo dia de eleição como "intenso, alegre, e com uma boa recepção por parte dos eleitores".

Sobre a disposição na véspera da eleição, a Senadora ressaltou que agora é "pique total."

"Aqui não falta disposição não, estamos trabalhando muito e dispistos para mostrarmos o nosso trabalho e fazer com que as informações verdadeiras cheguem aos nossos eleiotres", disse.

Leila do Vôlei, ressaltou ainda que se reeleita, pretende continuar seu trabalho no Senado Federal investindo em infraestrutura em todo o Distrito Federal.

"Queremos a oportunidade de continuar cuidando das famílias brasilienses. Além de investir em infraestrutura no DF, temos 643 projetos também nas áreas da educação, esporte, cultura e na geração de emprego e renda, para mulheres de em situação de vulnerabilidade", concluiu a senadora.

























