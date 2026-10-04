Idosos vão às urnas em colégio eleitoral do Lago Norte neste domingo

Com o voto facultativo, eleitores idosos compareceram ao Centro de Ensino Fundamental 01 para escolher representantes pensando no futuro da família - (crédito: Minervino Júnior)

O movimento no Centro de Ensino Fundamental 01, no Lago Norte, segue tranquilo na manhã deste domingo (4/10). Entre os eleitores que chegam para votar no local está a forte presença de idosos que, apesar de não serem obrigados a votar, decidiram sair de casa para participar das Eleições 2026. Até o momento, não houve registro de crimes ou outras ocorrências no local.

Aos 76 anos, Raimundo Nonato de Oliveira Santos, morador do Lago Norte, foi ao colégio eleitoral acompanhado da esposa, Ruth Maria da Silva de Oliveira, de 75. Para ele, votar é uma forma de exercer a democracia. “Sem voto não tem democracia e sem democracia você não tem liberdade”, afirmou Raimundo.

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Na avaliação de Raimundo, a participação dos moradores mais velhos nas eleições não é uma novidade na região. “Os moradores do Lago Norte estão de parabéns porque sempre foi isso. Nunca mudou. Aqui a gente não vê aquele comportamento: ‘não preciso votar, não vou votar’. Aqui todo mundo veio votar”, disse.

Aos 76 anos, Raimundo Nonato votou acompanhado da esposa no Lago Norte e destacou que o voto é essencial para garantir a liberdade (foto: Davi Cruz)

Ao lado do marido, Ruth também fez questão de comparecer às urnas. “É muito importante porque como a gente tem mais experiência a gente sabe o que é bom pro Brasil. Então por isso que a gente veio votar”, ressaltou.

Pensamento de futuro

Outro eleitor 60+, Luiz Lopes, 77, também foi ao CEF 01 exercer o direito de escolher seus representantes. Ele disse ter decidido votar porque espera mudanças no país e afirmou que sua escolha considera não apenas o presente, mas também o futuro da família. “Eu vim votar porque a gente precisa realmente de uma melhora nesse país. Precisamos que os políticos cumpram sua missão de cuidar bem do povo”, declarou.

Luiz afirmou ainda que levou em consideração a possibilidade de contribuir para um futuro melhor para os filhos e o neto. “Votar é exatamente para não pensar nesse momento, mas olhando para o futuro. Para os meus filhos, netos e para um Brasil melhor”, disse.

Defensor da participação da terceira idade nas eleições, o eleitor Luiz Lopes afirmou que o voto é fundamental para cobrar melhorias no país (foto: Davi Cruz)

O eleitor também defendeu a participação da população idosa nas eleições. “Sempre incentivo a importância do votar. Um voto pode fazer diferença no contexto. Então acho que a população idosa tem que comparecer”, afirmou.





