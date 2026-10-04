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ELEIÇÕES 2026

Idosos vão às urnas em colégio eleitoral do Lago Norte neste domingo

Movimento no CEF 01 da região é tranquilo, sem registro de ocorrências; eleitores 60+ destacam importância do voto e preocupação com o futuro do país

Com o voto facultativo, eleitores idosos compareceram ao Centro de Ensino Fundamental 01 para escolher representantes pensando no futuro da família - (crédito: Minervino Júnior)
Com o voto facultativo, eleitores idosos compareceram ao Centro de Ensino Fundamental 01 para escolher representantes pensando no futuro da família - (crédito: Minervino Júnior)

O movimento no Centro de Ensino Fundamental 01, no Lago Norte, segue tranquilo na manhã deste domingo (4/10). Entre os eleitores que chegam para votar no local está a forte presença de idosos que, apesar de não serem obrigados a votar, decidiram sair de casa para participar das Eleições 2026. Até o momento, não houve registro de crimes ou outras ocorrências no local.

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Aos 76 anos, Raimundo Nonato de Oliveira Santos, morador do Lago Norte, foi ao colégio eleitoral acompanhado da esposa, Ruth Maria da Silva de Oliveira, de 75. Para ele, votar é uma forma de exercer a democracia. “Sem voto não tem democracia e sem democracia você não tem liberdade”, afirmou Raimundo.

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Na avaliação de Raimundo, a participação dos moradores mais velhos nas eleições não é uma novidade na região. “Os moradores do Lago Norte estão de parabéns porque sempre foi isso. Nunca mudou. Aqui a gente não vê aquele comportamento: ‘não preciso votar, não vou votar’. Aqui todo mundo veio votar”, disse.

Aos 76 anos, Raimundo Nonato votou acompanhado da esposa no Lago Norte e destacou que o voto é essencial para garantir a liberdade
Aos 76 anos, Raimundo Nonato votou acompanhado da esposa no Lago Norte e destacou que o voto é essencial para garantir a liberdade (foto: Davi Cruz)

Ao lado do marido, Ruth também fez questão de comparecer às urnas. “É muito importante porque como a gente tem mais experiência a gente sabe o que é bom pro Brasil. Então por isso que a gente veio votar”, ressaltou.

Pensamento de futuro

Outro eleitor 60+, Luiz Lopes, 77, também foi ao CEF 01 exercer o direito de escolher seus representantes. Ele disse ter decidido votar porque espera mudanças no país e afirmou que sua escolha considera não apenas o presente, mas também o futuro da família. “Eu vim votar porque a gente precisa realmente de uma melhora nesse país. Precisamos que os políticos cumpram sua missão de cuidar bem do povo”, declarou.

Luiz afirmou ainda que levou em consideração a possibilidade de contribuir para um futuro melhor para os filhos e o neto. “Votar é exatamente para não pensar nesse momento, mas olhando para o futuro. Para os meus filhos, netos e para um Brasil melhor”, disse.

Defensor da participação da terceira idade nas eleições, o eleitor Luiz Lopes afirmou que o voto é fundamental para cobrar melhorias no país
Defensor da participação da terceira idade nas eleições, o eleitor Luiz Lopes afirmou que o voto é fundamental para cobrar melhorias no país (foto: Davi Cruz)

O eleitor também defendeu a participação da população idosa nas eleições. “Sempre incentivo a importância do votar. Um voto pode fazer diferença no contexto. Então acho que a população idosa tem que comparecer”, afirmou.

Saiba Mais

  • Minervino Júnior
    Com o voto facultativo, eleitores idosos compareceram ao Centro de Ensino Fundamental 01 para escolher representantes pensando no futuro da família Foto: Minervino Júnior
  • Aos 76 anos, Raimundo Nonato votou acompanhado da esposa no Lago Norte e destacou que o voto é essencial para garantir a liberdade
    Aos 76 anos, Raimundo Nonato votou acompanhado da esposa no Lago Norte e destacou que o voto é essencial para garantir a liberdade Foto: Davi Cruz
  • Defensor da participação da terceira idade nas eleições, o eleitor Luiz Lopes afirmou que o voto é fundamental para cobrar melhorias no país
    Defensor da participação da terceira idade nas eleições, o eleitor Luiz Lopes afirmou que o voto é fundamental para cobrar melhorias no país Foto: Davi Cruz
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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 04/10/2026 12:25
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