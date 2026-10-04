Santinhos tomam ruas do Paranoá na manhã de votação

Na manhã deste domingo (4/10), as eleições iniciaram em todos os cantos do Distrito Federal. No Paranoá, especificamente no Centro de Ensino Médio 01, santinhos preencheram a rua e as calçadas na zona eleitoral.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A prática de espalhar santinhos na noite anterior ou na manhã das eleições é comum, mas é irregular e pode configurar crime eleitoral. A multa por propaganda irregular em local público, prevista no art. 19, § 7º, da resolução, segue o art. 37, § 1º, da Lei das Eleições: de R$ 2 mil a R$ 8 mil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Além disso, pode gerar detenção de seis meses a um ano, com possibilidade de substituição por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.