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Santinhos tomam ruas do Paranoá na manhã de votação

No Centro de ensino médio 01 do Paranoá, papéis preenchem as calçadas no primeiro dia das eleições 2026

Propaganda eleitoral em vias públicas gera alerta no Paranoá - (crédito: Elias Frazão/ CB/ DA PRESS)
Propaganda eleitoral em vias públicas gera alerta no Paranoá - (crédito: Elias Frazão/ CB/ DA PRESS)

Na manhã deste domingo (4/10), as eleições iniciaram em todos os cantos do Distrito Federal. No Paranoá, especificamente no Centro de Ensino Médio 01, santinhos preencheram a rua e as calçadas na zona eleitoral. 

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A prática de espalhar santinhos na noite anterior ou na manhã das eleições é comum, mas é irregular e pode configurar crime eleitoral. A multa por propaganda irregular em local público, prevista no art. 19, § 7º, da resolução, segue o art. 37, § 1º, da Lei das Eleições: de R$ 2 mil a R$ 8 mil. 

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Além disso, pode gerar detenção de seis meses a um ano, com possibilidade de substituição por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.

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Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 04/10/2026 10:43
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