Santinhos tomam ruas do Paranoá na manhã de votação

Propaganda eleitoral em vias públicas gera alerta no Paranoá - (crédito: Elias Frazão/ CB/ DA PRESS)

Na manhã deste domingo (4/10), as eleições iniciaram em todos os cantos do Distrito Federal. No Paranoá, especificamente no Centro de Ensino Médio 01, santinhos preencheram a rua e as calçadas na zona eleitoral.



A prática de espalhar santinhos na noite anterior ou na manhã das eleições é comum, mas é irregular e pode configurar crime eleitoral. A multa por propaganda irregular em local público, prevista no art. 19, § 7º, da resolução, segue o art. 37, § 1º, da Lei das Eleições: de R$ 2 mil a R$ 8 mil.



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Além disso, pode gerar detenção de seis meses a um ano, com possibilidade de substituição por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.

