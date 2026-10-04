Zanin vota no Lago Sul; outros 5 ministros do STF já foram às urnas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin votou, na manhã deste domingo (4/10), no primeiro turno das eleições de 2026, em Brasília. O magistrado registrou o voto por volta das 9h30, em uma seção eleitoral localizada no Lago Sul, região nobre da capital federal.

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Além de Zanin, outros cinco ministros do Supremo Tribunal Federal votam em Brasília. Ao todo, 158.745.483 eleitores estão aptos a participar do pleito deste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número representa um aumento de cerca de 2,2 milhões de eleitores em relação às eleições anteriores.

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Neste domingo, os brasileiros escolhem representantes para seis cargos: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, com duas vagas em disputa, governador e presidente da República. Caso seja necessário, o segundo turno para os cargos do Executivo está marcado para 25 de outubro.

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A eleição ocorre em um período no qual o STF esteve no centro de discussões envolvendo temas políticos e judiciais. Entre os episódios que mobilizaram a Corte na reta final do período eleitoral estão os embates entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes em torno das investigações relacionadas ao empresário Daniel Vorcaro e ao caso do Banco Master.

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