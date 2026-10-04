TRE-DF apresenta balanço sobre votação no exterior e primeiras horas da eleição

Em coletiva de imprensa no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, o secretário de tecnologia da informação e comunicação Andrey Bernardes atualizou a imprensa sobre o andamento das votações no exterior e os eventuais problemas nas urnas no Distrito Federal.

As urnas eletrônicas foram montadas no sábado e após teste, cinco foram substituídas. Após o início das votações, apenas uma urna, em Taguatinga, teve que ser substituída por uma urna de contingência.

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Outro contratempo foi a queda de luz em três zonas em Samambaia, no Centro de Ensino Médio 304, Centro de Ensino Fundamental 427 e Escola Classe 831. Dois dos locais já tiveram a energia solucionada. “As urnas eletrônicas possuem bateria interna. Então a eleição está acontecendo sem problema nenhum. A bateria dura em torno de 10 horas. Tivemos um problema também no Paranoá, que também está em andamento a resolução da energia. Nenhum lugar de votação está parado”, afirma o secretário.

Para o exterior, foram enviadas 1282 urnas, além de 123 de contingência. Até as 10h da manhã, 166 urnas já haviam sido finalizadas. Foram 29 urnas na Austrália, três na, China, uma em Hong Kong, uma na Coreia do Sul, uma em Filipinas, uma na Índia, uma na Indonésia, 119 no Japão, uma na Malásia, 5 na Nova Zelândia, duas em Singapura, uma na Tailândia e uma em Taiwan.

Candidatos desistentes

Secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Fábio Morais de Lima, afirma que alguns candidatos que não estão mais na corrida eleitoral ainda aparecem nas urnas. “A eventual votação desses candidatos vão ser considerados nulos, para todos os efeitos. Gostaria de fazer esse lembrete para que as pessoas se atentem para aqueles casos em que os candidatos desistiram no meio do caminho ou tiveram seus registros indeferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral”, afirma. Seis candidatos do DF que não estão mais na disputa aparecem nas urnas.