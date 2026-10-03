Grass promete recuperar comércio de Ceilândia e Taguatinga

Último dia de campanha do candidato ao Governo do Distrito Federal, Leandro Grass (PT) - (crédito: Mariana Campos/C.B/D.A Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) afirmou, neste sábado (3/10), que pretende recuperar o comércio de Ceilândia e Taguatinga caso seja eleito. As duas regiões fizeram parte da carreata do petista neste último dia de campanha antes do primeiro turno, marcado para este domingo (4/10). Grass afirmou ter sido recebido com entusiasmo pelos moradores e disse que a chuva não atrapalhou a mobilização.

"Marcar presença na rua é muito importante. A gente está sentindo esse desejo, essa vontade de mudar o Distrito Federal. Muito bonito", declarou o candidato após passar por Ceilândia. Na sequência, a carreata seguiu para outras regiões.

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Ao falar sobre Ceilândia e Taguatinga, Grass afirmou que as duas cidades ocupam uma posição estratégica na economia do Distrito Federal, mas, segundo ele, enfrentam dificuldades no comércio.

"Taguatinga e Ceilândia, são o coração da nossa economia, coração do comércio. Só que estão sofrendo muito. Olha Taguatinga, o centro de Ceilândia, cheios loja para alugar e vender", afirmou. Grass atribuiu a situação à atual gestão e disse que, caso eleito, pretende adotar medidas para fortalecer a atividade econômica local. "Queremos recuperar", resumiu.

Durante a passagem pela região, o candidato também voltou a fazer críticas à governadora Celina Leão (PP), adversária na disputa pelo Palácio do Buriti. Ele acusou a gestão de ter "abandonado o comércio" e afirmou que pretende apresentar uma proposta de mudança para o Distrito Federal.

A carreata faz parte da programação de Grass no último dia de campanha. O candidato iniciou a manhã no Gama, com uma carreata pela cidade.