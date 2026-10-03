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ELEIÇÕES 2026

Justiça Eleitoral sorteia urnas que passarão por auditoria de integridade no DF

Processo reuniu magistrados na CLDF para definir as 23 urnas eletrônicas do DF que passarão por simulação de votação e checagem de sistemas no dia do pleito

Urnas eletrônicas passarão por simulação de votação e checagem de sistemas no dia do pleito - (crédito: Letícia Mouhammad)
Urnas eletrônicas passarão por simulação de votação e checagem de sistemas no dia do pleito - (crédito: Letícia Mouhammad)

Em audiência pública realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a Justiça Eleitoral deu início aos procedimentos oficiais de auditoria das urnas eletrônicas que serão utilizadas no pleito de 2026. O evento, marcado pela presença de magistrados, procuradores, representantes de partidos e observadores nacionais e internacionais, definiu os equipamentos que passarão pelos testes de integridade e autenticidade no Distrito Federal.

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O desembargador Ângelo Passarelli, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), destacou o objetivo central da solenidade e reforçou a segurança dos equipamentos perante a sociedade.

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"Este sorteio, a observação e a administração ficam a cargo da Corregedoria. Haja vista a presença de representantes de partidos e órgãos de observação, faço essa colocação para chamar a atenção do público em geral que nossas urnas são confiáveis e passam por esse controle. Que não tenham preocupação com qualquer adulteração da vontade manifestada nas urnas; isso não ocorrerá."

Ao todo, 23 urnas do Distrito Federal foram selecionadas entre indicações das entidades fiscalizadoras e sorteio aleatório, divididas em duas frentes de auditagem.

Como funciona o teste de integridade

O teste de integridade, com 20 urnas, simula uma votação real em ambiente controlado, permitindo comprovar que o voto digitado pelo eleitor é exatamente o mesmo que será contabilizado ao final do dia.

O Juiz João Marcos Guimarães, presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica do DF, detalhou o objetivo do procedimento.

"As urnas que serão submetidas ao teste de integridade visam simular uma votação num ambiente controlado de uma urna real que será recolhida onde ela se encontra e trazida para a auditoria. Nela, será processada uma votação em ambiente controlado para aferir se os votos nela inseridos batem com o Boletim de Urna ao final impresso, de modo a afastar qualquer crítica ou desconfiança do nosso processo eleitoral."

Entenda o processo:

  • Troca na seção: a urna sorteada na escola é recolhida por equipes da Justiça Eleitoral acompanhadas por fiscais. Em seu lugar, entra uma urna reserva (de contingência) carregada com os mesmos dados de eleitores, garantindo que o fluxo de votação no local ocorra sem prejuízos.
  • Monitoramento ao vivo: a urna sorteada é levada para o centro de auditoria. O local conta com isolamento e transmissão por câmeras de segurança ao vivo (com timecode) pelos canais do YouTube do TRE-DF e da TV Câmara Distrital durante todo o dia e madrugada.
  • Votação simultânea: depois da zerésima, no dia da eleição, auditores e fiscais digitam na máquina votos previamente anotados em cédulas de papel mantidas em urnas de lona.
  • Conferência: às 17h, o Boletim de Urna (BU) impresso pela máquina é confrontado com os papéis digitados. O teste é validado quando o resultado eletrônico coincide rigorosamente com o físico.

Teste de autenticidade do sistema

Além do teste de simulação de votos, três urnas foram destinadas ao teste de autenticidade, realizado diretamente nos locais de votação por auditores e técnicos de TI.

O desembargador João Egmont, corregedor do TRE-DF, ressaltou a relevância dessa camada de checagem técnica dos programas.

"Paralelamente, será realizado o teste de autenticidade dos sistemas eleitorais. Esse procedimento verifica que os programas instalados nas urnas são exatamente aqueles desenvolvidos, assinados digitalmente e lacrados pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem qualquer alteração ou modificação indevida. Trata-se de mais uma camada de verificação que reforça a segurança e a auditabilidade do sistema eletrônico de votação."

A auditoria é regulamentada pela Resolução TSE nº 23.673/2021 e pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), assegurando a transparência pública e a integridade de todo o processo eleitoral.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 03/10/2026 12:12 / atualizado em 03/10/2026 13:40
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