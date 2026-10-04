Erika Kokay vota na Asa Sul e defende compromisso com a democracia

A candidata ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Erika Kokay votou na manhã deste domingo (4/10), primeiro turno das eleições, no Colégio La Salle, na SGAS 906, na Asa Sul. Após registrar o voto, ela falou sobre as expectativas para o resultado da disputa.
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Ao votar, a candidata destacou a mobilização política no Distrito Federal e o clima do período eleitoral. "Uma campanha com muita alegria, com muita fé, com muita amorosidade e com muita convicção também", declarou Erika Kokay antes de registrar o voto na urna.
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A postulante reafirmou a confiança na escolha dos eleitores da capital e ressaltou o compromisso com a defesa do regime democrático e dos direitos sociais. "Eu tenho absoluta certeza que Brasília, que foi pensada como a capital da esperança, ela não vai ser representada no Senado por quem atenta contra a democracia, a soberania", afirma a candidata.
Durante a campanha, Erika participou de debates e sabatinas. Ao falar sobre a trajetória política, lembrou que começou a militância pela democracia durante a ditadura militar. “Como comecei minha vida política lutando pela democracia contra a ditadura 50 anos atrás, o silêncio não cabe na democracia”, afirmou.
Erika disse que ainda vai definir os detalhes, mas pretende acompanhar a apuração ao lado dos companheiros que participaram da construção da campanha. “Uma campanha com muita alegria, com muita fé, com muita amorosidade e com muita convicção também”, declarou.
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Giovanna KunzRevista do Correio
É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.