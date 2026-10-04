Sete ocorrências são registradas no DF após o início das eleições

Em coletiva no TRE-DF, o secretário de segurança pública Alexandre Patury informou que sete ocorrências, ligadas ao período eleitoral foram registradas. Apenas uma se converteu em prisão até o momento.

Das sete ocorrências registradas, a maioria se enquadram como boca de urna, a veiculação de propaganda política no dia da eleição. Além disso, as câmeras do DF 360 registraram diversos carros realizando derramamento de santinhos. Apesar de não ter sido presos em flagrante, por realizarem a atividade de madrugada, as imagens serão revisitadas para identificar os responsáveis.

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Uma das ocorrências foi registrada na sexta à noite quando um homem foi preso por resistência após tentar violar bloqueios próximo ao STF e jogar uma mochila. “Eu sei que talvez em qualquer outro lugar não haveria esse nível de preocupação, de tensão, mas aqui imediatamente foi chamada a polícia, esquadrão antibombas, passou o raio X e identificou que não havia perigo naquele momento”, afirma Alexandre Patury.

Por questão de segurança, a Esplanada também está fechada. “Justamente para que não houvesse incidentes do tipo. Nenhum perigo foi constatado, não tinha nenhuma capacidade lesiva naquele momento, mas como hoje é um dia muito importante, a gente não poderia desviar a atenção que outra pessoa decidisse fazer algo do tipo. Então, decidimos fechar”, comenta o secretário. Alexandre afirma que a via deve ser liberada próximo das 22h.

Em relação às embaixadas, o secretário de segurança pública afirma que foi realizada uma checagem de segurança. “Não tivemos nenhum incidente até o momento e a segurança da área externa, da área de perímetro, está sendo feito por nós, seja presencialmente com a viatura fixa, seja pela ronda mais intensa que a gente tá fazendo”, destaca.