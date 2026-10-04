Por segurança, sistemas do TRE estão fora do ar

Sistemas do Tribunal Regional Eleitoral estão fora do ar - (crédito: Site do TRE)

Por questões de segurança, parte dos serviços online do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) estão fora do ar neste domingo (4/10). A medida é tomada em todas as eleições, para evitar ataques de hackers no sistema oficial e consequente interferência no resultado das eleições. O eleitor, no entanto, ainda pode acessar os locais de votação por meio do link: https://www.tre-df.jus.br/

Toda eleição, a página do TRE-DF é substituída por uma versão reduzida e fica disponível somente com algumas informações essenciais. Serviços como justificativa, acesso aos locais de votação e situação eleitoral seguem disponíveis normalmente.

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