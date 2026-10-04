InícioCidades DF
Eleições 2026

Por segurança, sistemas do TRE estão fora do ar

Para proteger o sistema de ataques de hackers, maior parte dos serviços ficam fora do ar, mas o eleitor ainda pode acessar os locais de votação

Sistemas do Tribunal Regional Eleitoral estão fora do ar - (crédito: Site do TRE)
Sistemas do Tribunal Regional Eleitoral estão fora do ar - (crédito: Site do TRE)

Por questões de segurança, parte dos serviços online do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) estão fora do ar neste domingo (4/10). A medida é tomada em todas as eleições, para evitar ataques de hackers no sistema oficial e consequente interferência no resultado das eleições. O eleitor, no entanto, ainda pode acessar os locais de votação por meio do link: https://www.tre-df.jus.br/

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Toda eleição, a página do TRE-DF é substituída por uma versão reduzida e fica disponível somente com algumas informações essenciais. Serviços como justificativa, acesso aos locais de votação e situação eleitoral seguem disponíveis normalmente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 04/10/2026 13:47
x