Celina vota no Lago Norte e diz que resultado está "nas mãos do Senhor"

Celina votou rapidamente e, após deixar a seção, seguiu para a agenda de Bia Kicis - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

A governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), votou na manhã deste domingo (4/10) no Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte, no SHIN QI 04/06. A candidata chegou às 10h55, acompanhada das aliadas e concorrentes ao senado Michelle Bolsonaro e Bia Kicis com quem esteve ao longo da campanha, e deixou o local cerca de dez minutos depois, às 11h05.

As três chegaram juntas e sorridentes, cumprimentaram apoiadores que se concentraram nas proximidades da seção eleitoral. Alguns eleitores que se identificaram como oposição ao governo vaiaram a chegada, mas também houve manifestações de apoio e eleitores próximos à governadora.

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Celina votou rapidamente e, após deixar a seção, seguiu para a agenda de Bia, onde deve acompanhar a movimentação do grupo.

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Na saída, a governadora destacou a união do grupo durante a campanha e afirmou que as três fizeram questão de chegar juntas para demonstrar unidade. “Viemos juntas mostrar a nossa unidade que foi o que nós fizemos a campanha toda. Fizemos uma campanha limpa, de propósito e que cada uma falou o que iria fazer”, afirmou.

Celina ressaltou ainda que pretende encerrar o dia ao lado das aliadas, independentemente do resultado das urnas. “Nada melhor do que a gente finalizar o dia na nossa unidade qualquer que seja o resultado”, declarou.

A candidata também agradeceu aos apoiadores e disse estar preparada para qualquer resultado. “É o momento de agradecer a todos que estiveram conosco desde o início e o resultado está nas mãos do Senhor e seja o que Deus quiser. Estamos preparados para qualquer que seja o resultado com toda humildade”, acrescentou Celina.

Questionada sobre a possibilidade de vitória ainda no primeiro turno, Celina preferiu não comentar. “Não quero falar sobre primeiro turno. Quero falar sobre apuração que vamos acompanhar em oração”, afirmou.

A governadora disse que acompanhará a apuração em casa.