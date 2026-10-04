Grass acompanha sogra e retorna à escola onde estudou

Por Júlia Harlley, Rafaela Leite e Giovanna Kunz
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Após votar na manhã deste domingo (4/10), primeiro turno das eleições, o candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) acompanhou a sogra, Moema Sá, ao local onde ela acreditava que deveria votar. A família foi inicialmente ao Centro de Ensino Elefante Branco, na Asa Sul, mas Moema descobriu que sua seção eleitoral ficava no Colégio La Salle, na 906 Sul.
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“Viemos apenas acompanhar minha sogra e agora seguimos para o La Salle, onde ela vota realmente”, disse Grass ao deixar o Elefante Branco. Ele estava acompanhado da esposa, Marcela Sá, durante o deslocamento.
A ida ao La Salle acabou marcando também um reencontro de Grass com a própria trajetória. O candidato estudou na instituição dos 3 aos 17 anos e, posteriormente, trabalhou no local como pastoralista e professor. Enquanto aguardava a votação da esposa e da sogra, ele cumprimentou eleitores e conversou com pessoas que estavam no colégio.
“Essa aqui foi a escola que me formou. É uma escola que tem o carisma da educação. O La Salle é um padrinho de todos os professores. Então eu vim hoje também aqui trazer a minha sogra, trazer minha esposa e cunhada. E também é uma reconexão aqui para encher o coração de alegria”, afirmou ao Correio.
Durante a passagem pela escola, Grass conversou com eleitores de diferentes idades, entre eles Maria Aparecida, de 92 anos, e Maria Luisa Kich, de 4 anos, que acompanhava o pai e o avô. Com a criança, o candidato conversou sobre formigas e abelhas.
A visita ao La Salle ocorreu depois de Grass votar na Escola Classe 6 do Guará II, onde levou cerca de 30 segundos para registrar o voto. Durante a manhã, ele também acompanhou a votação da candidata a vice-governadora, Dora Gomes, no CEF 6 do Lago Sul.