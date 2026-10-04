InícioCidades DF
ELEIÇÕES 2026

Grass acompanha sogra e retorna à escola onde estudou

Candidato acompanhou Moema Sá ao La Salle, onde estudou por 14 anos e também trabalhou como professor e pastoralista

Grass acompanha sogra e retorna à escola onde estudou - (crédito: Giovana Kunz/CB/DA Press)
Grass acompanha sogra e retorna à escola onde estudou - (crédito: Giovana Kunz/CB/DA Press)

Por Júlia Harlley, Rafaela Leite e Giovanna Kunz

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Após votar na manhã deste domingo (4/10), primeiro turno das eleições, o candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) acompanhou a sogra, Moema Sá, ao local onde ela acreditava que deveria votar. A família foi inicialmente ao Centro de Ensino Elefante Branco, na Asa Sul, mas Moema descobriu que sua seção eleitoral ficava no Colégio La Salle, na 906 Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Viemos apenas acompanhar minha sogra e agora seguimos para o La Salle, onde ela vota realmente”, disse Grass ao deixar o Elefante Branco. Ele estava acompanhado da esposa, Marcela Sá, durante o deslocamento.

A ida ao La Salle acabou marcando também um reencontro de Grass com a própria trajetória. O candidato estudou na instituição dos 3 aos 17 anos e, posteriormente, trabalhou no local como pastoralista e professor. Enquanto aguardava a votação da esposa e da sogra, ele cumprimentou eleitores e conversou com pessoas que estavam no colégio.

“Essa aqui foi a escola que me formou. É uma escola que tem o carisma da educação. O La Salle é um padrinho de todos os professores. Então eu vim hoje também aqui trazer a minha sogra, trazer minha esposa e cunhada. E também é uma reconexão aqui para encher o coração de alegria”, afirmou ao Correio.

Durante a passagem pela escola, Grass conversou com eleitores de diferentes idades, entre eles Maria Aparecida, de 92 anos, e Maria Luisa Kich, de 4 anos, que acompanhava o pai e o avô. Com a criança, o candidato conversou sobre formigas e abelhas.

A visita ao La Salle ocorreu depois de Grass votar na Escola Classe 6 do Guará II, onde levou cerca de 30 segundos para registrar o voto. Durante a manhã, ele também acompanhou a votação da candidata a vice-governadora, Dora Gomes, no CEF 6 do Lago Sul.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/10/2026 13:55
x